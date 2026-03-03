NIXL CTPerf

CloudAI Benchmark Framework v1.5.0
This workload (test_template_name is NixlPerftest) runs NIXL performance testing suite for comprehensive network performance evaluation.

Usage Examples

Test TOML example:

name = "my_nixl_perftest_test"
description = "Example NIXL Perftest test"
test_template_name = "NixlPerftest"

[cmd_args]
docker_image_url = "<docker container url here>"
subtest = "sequential-ct-perftest"
num_user_requests = 1
batch_size = 1
num_prefill_nodes = 1
num_decode_nodes = 1
prefill_tp = 4
decode_tp = 4
isl_mean = 10000
isl_scale = 3000
model = "deepseek-r1-distill-llama-70b"

Test Scenario example:

name = "nixl-perftest-test"

[[Tests]]
id = "perftest.1"
num_nodes = 2
time_limit = "00:20:00"

test_name = "my_nixl_perftest_test"

Test-in-Scenario example:

name = "nixl-perftest-test"

[[Tests]]
id = "perftest.1"
num_nodes = 2
time_limit = "00:20:00"

name = "my_nixl_perftest_test"
description = "Example NIXL Perftest test"
test_template_name = "NixlPerftest"

  [Tests.cmd_args]
  docker_image_url = "<docker container url here>"
  subtest = "sequential-ct-perftest"
  num_user_requests = 100
  batch_size = 1
  num_prefill_nodes = 1
  num_decode_nodes = 1
  prefill_tp = 8
  decode_tp = 8
  model = "deepseek-r1-distill-llama-70b"

  [Tests.extra_env_vars]
  CUDA_VISIBLE_DEVICES = "$SLURM_LOCALID"

API Documentation

Command Arguments

class cloudai.workloads.nixl_perftest.nixl_perftest.NixlPerftestCmdArgs(*, docker_image_url: str, subtest: ~typing.Literal['sequential-ct-perftest'], perftest_script: str = '/workspace/nixl/benchmark/kvbench/main.py', matgen_script: str = '/workspace/nixl/benchmark/kvbench/test/inference_workload_matgen.py', python_executable: str = 'python', etcd_path: str = 'etcd', wait_etcd_for: int = 60, num_user_requests: int | list[int], batch_size: int | list[int], num_prefill_nodes: int | list[int], num_decode_nodes: int | list[int], isl_mean: int | list[int] | None = None, isl_scale: int | list[int] | None = None, prefill_tp: int | list[int] = 1, prefill_pp: int | list[int] = 1, prefill_cp: int | list[int] = 1, decode_tp: int | list[int] = 1, decode_pp: int | list[int] = 1, decode_cp: int | list[int] = 1, model: str | list[str] | None = None, hidden_size: int | None = None, num_layers: int | None = None, num_heads: int | None = None, num_kv_heads: int | None = None, dtype_size: int | None = None, matgen_args: ~cloudai.workloads.nixl_perftest.nixl_perftest.MatgenCmdArgs = <factory>, **extra_data: ~typing.Any)[source]

Bases: CmdArgs

CmdArgs for NixlPerftestTestDefinition.

docker_image_url: str
subtest: Literal['sequential-ct-perftest']
perftest_script: str
matgen_script: str
python_executable: str
etcd_path: str
wait_etcd_for: int
num_user_requests: int | list[int]
batch_size: int | list[int]
num_prefill_nodes: int | list[int]
num_decode_nodes: int | list[int]
isl_mean: int | list[int] | None
isl_scale: int | list[int] | None
prefill_tp: int | list[int]
prefill_pp: int | list[int]
prefill_cp: int | list[int]
decode_tp: int | list[int]
decode_pp: int | list[int]
decode_cp: int | list[int]
model: str | list[str] | None
hidden_size: int | None
num_layers: int | None
num_heads: int | None
num_kv_heads: int | None
dtype_size: int | None
matgen_args: MatgenCmdArgs

Test Definition

class cloudai.workloads.nixl_perftest.nixl_perftest.NixlPerftestTestDefinition(*, name: str, description: str, test_template_name: str, cmd_args: NixlPerftestCmdArgs, extra_env_vars: dict[str, str | List[str]] = {}, extra_cmd_args: dict[str, str] = {}, extra_container_mounts: list[str] = [], git_repos: list[GitRepo] = [], nsys: NsysConfiguration | None = None, predictor: PredictorConfig | None = None, agent: str = 'grid_search', agent_steps: int = 1, agent_metrics: list[str] = ['default'], agent_reward_function: str = 'inverse')[source]

Bases: TestDefinition

TestDefinition for NixlPerftest.

cmd_args: NixlPerftestCmdArgs
property docker_image: DockerImage
property installables: list[Installable]
constraint_check(tr: TestRun) → bool[source]
