networking/display/cloudai161/_modules/cloudai/workloads/ai_dynamo/ai_dynamo.html
Source code for cloudai.workloads.ai_dynamo.ai_dynamo
# SPDX-FileCopyrightText: NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES
# Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import logging
from pathlib import Path
from typing import Literal, Optional, cast
from pydantic import (
AliasChoices,
BaseModel,
ConfigDict,
Field,
field_validator,
model_validator,
)
from cloudai.core import (
DockerImage,
File,
GitRepo,
HFModel,
Installable,
JobStatusResult,
System,
TestRun,
)
from cloudai.models.workload import CmdArgs, TestDefinition
from cloudai.systems.slurm import SlurmSystem
class Args(BaseModel):
"""Arguments for custom workloads."""
model_config = ConfigDict(extra="allow", populate_by_name=True)
class Workload(BaseModel):
"""Workload configuration."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid", populate_by_name=True)
name: str
cmd: str
script: File
report_name: str = Field(
default_factory=lambda self: f"{self['name']}_report.csv",
serialization_alias="report-name",
validation_alias=AliasChoices("report-name", "report_name"),
)
repo: Optional[GitRepo] = None
args: Args = Field(default_factory=Args)
extra_args: str | list[str] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="extra-args",
validation_alias=AliasChoices("extra-args", "extra_args"),
)
class WorkerBaseArgs(Args):
"""Base arguments for VLLM workers."""
model_config = ConfigDict(extra="allow", populate_by_name=True)
# Used by VLLM backend.
model: str | None = None
# Used by SGLang/SGLang-DSR1 backends.
model_path: str | None = Field(default=None, serialization_alias="model-path")
served_model_name: str | None = Field(default=None, serialization_alias="served-model-name")
gpu_memory_utilization: float | list[float] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="gpu-memory-utilization",
validation_alias=AliasChoices("gpu-memory-utilization", "gpu_memory_utilization"),
)
pipeline_parallel_size: int | list[int] = Field(
default=1,
serialization_alias="pipeline-parallel-size",
validation_alias=AliasChoices("pipeline-parallel-size", "pipeline_parallel_size"),
)
tensor_parallel_size: int | list[int] = Field(
default=1,
serialization_alias="tensor-parallel-size",
validation_alias=AliasChoices("tensor-parallel-size", "tensor_parallel_size"),
)
data_parallel_size: int | list[int] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="data-parallel-size",
validation_alias=AliasChoices("data-parallel-size", "data_parallel_size"),
)
class WorkerConfig(BaseModel):
"""Configuration for workers."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid", populate_by_name=True)
cmd: str
worker_initialized_regex: str = Field(
validation_alias=AliasChoices("worker-initialized-regex", "worker_initialized_regex"),
serialization_alias="worker-initialized-regex",
)
multiple_workers_per_node: bool = Field(
default=False,
validation_alias=AliasChoices("multiple-workers-per-node", "multiple_workers_per_node"),
serialization_alias="multiple-workers-per-node",
)
num_nodes: int | list[int] = Field(
default=1, serialization_alias="num-nodes", validation_alias=AliasChoices("num-nodes", "num_nodes")
)
nodes: str | None = Field(default=None)
args: WorkerBaseArgs = Field(default_factory=WorkerBaseArgs)
extra_args: str | list[str] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="extra-args",
validation_alias=AliasChoices("extra-args", "extra_args"),
)
class AIDynamoArgs(BaseModel):
"""Arguments for AI Dynamo setup."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid", populate_by_name=True)
model: str = "Qwen/Qwen3-0.6B"
backend: Literal["vllm", "sglang", "sglang_dsr1"] = "vllm"
endpoint: str = Field(default="v1/chat/completions")
connector: Optional[str | list[str]] = None
@field_validator("connector", mode="before")
@classmethod
def validate_connector(cls, v: str | list[str] | None) -> str | list[str] | None:
if v is None:
return v
allowed_connectors = ["kvbm", "lmcache", "nixl", "none"]
# Connectors can be either a single string or a space-separated list.
values = v if isinstance(v, str) else " ".join(v)
values = [c.strip() for c in values.split(" ")]
for connector in values:
if connector not in allowed_connectors:
raise ValueError(f"Invalid connector: {connector}. Available connectors: {allowed_connectors}")
return v
workspace_path: str = Field(
default="/workspace",
serialization_alias="workspace-path",
validation_alias=AliasChoices("workspace-path", "workspace_path"),
)
ingress_cmd: str = Field(
default="python -m dynamo.frontend --router-mode kv",
serialization_alias="ingress-cmd",
validation_alias=AliasChoices("ingress-cmd", "ingress_cmd"),
)
node_setup_cmd: str = Field(
default="/usr/local/ucx/bin/ucx_info -d |grep Transport | sort -u;",
serialization_alias="node-setup-cmd",
validation_alias=AliasChoices("node-setup-cmd", "node_setup_cmd"),
)
port: int = Field(
default=8000,
description="Dynamo frontend HTTP API port",
)
etcd_cmd: str = Field(
default="etcd --log-level info --data-dir /tmp/etcd",
serialization_alias="etcd-cmd",
validation_alias=AliasChoices("etcd-cmd", "etcd_cmd"),
)
etcd_port: int = Field(
default=2379,
serialization_alias="etcd-port",
validation_alias=AliasChoices("etcd-port", "etcd_port"),
)
nats_cmd: str = Field(
default="nats-server -js",
serialization_alias="nats-cmd",
validation_alias=AliasChoices("nats-cmd", "nats_cmd"),
)
nats_port: int = Field(
default=4222,
serialization_alias="nats-port",
validation_alias=AliasChoices("nats-port", "nats_port"),
)
decode_worker: WorkerConfig = WorkerConfig(
cmd="python3 -m dynamo.vllm",
worker_initialized_regex="VllmWorker.*has.been.initialized",
)
prefill_worker: WorkerConfig = WorkerConfig(
cmd="python3 -m dynamo.vllm --is-prefill-worker",
worker_initialized_regex="VllmWorker.*has.been.initialized",
)
@model_validator(mode="after")
def populate_prefill_decode_args(self) -> "AIDynamoArgs":
"""Populate prefill/decode args."""
if self.backend.lower() == "vllm":
self.prefill_worker.args.model = self.model
self.decode_worker.args.model = self.model
elif self.backend.lower() in ["sglang", "sglang_dsr1"]:
self.prefill_worker.args.model_path = self.model
self.decode_worker.args.model_path = self.model
self.prefill_worker.args.served_model_name = self.model
self.decode_worker.args.served_model_name = self.model
else:
raise ValueError(f"Invalid backend: {self.backend}")
return self
class LMCacheArgs(BaseModel):
"""Arguments for LMCache."""
model_config = ConfigDict(extra="allow")
chunk_size: int = 256
local_cpu: bool = False
nixl_buffer_size: int = 10737418240
nixl_buffer_device: str = "cuda"
extra_config_enable_nixl_storage: bool = True
extra_config_nixl_backend: str = "GDS_MT"
extra_config_nixl_file_pool_size: int = 64
# LMCache controller configuration
enable_controller: bool = True
lmcache_instance_id: str = "lmcache_default_instance"
controller_url: str = "localhost:9001"
lmcache_worker_port: int = 8788
distributed_url: str = "localhost:8789"
class LMCache(BaseModel):
"""LMCache configuration."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid")
controller_cmd: str = "lmcache_controller --host localhost --port 9000 --monitor-port 9001"
repo: GitRepo = GitRepo(
url="https://github.com/LMCache/LMCache.git", commit="ab8530993992db873869ba882320953582d94309"
)
args: LMCacheArgs = Field(default_factory=LMCacheArgs)
extra_args: str | list[str] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="extra-args",
validation_alias=AliasChoices("extra-args", "extra_args"),
)
@property
def installables(self) -> list[Installable]:
return [self.repo]
class GenAIPerf(Workload):
"""Workload configuration for GenAI performance profiling."""
model_config = ConfigDict(extra="allow")
name: str = "genai_perf"
cmd: str = "genai-perf profile"
script: File = File(Path(__file__).parent.parent / "ai_dynamo/genai_perf.sh")
@property
def installables(self) -> list[Installable]:
return [self.script]
class Constraints(BaseModel):
"""Constraints for validation of AI Dynamo configurations when using DSE."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid")
prefill_tp_le_decode_tp: bool = True
tp_times_pp_le_gpus_per_node: bool = True
[docs]
class AIDynamoCmdArgs(CmdArgs):
"""Arguments for AI Dynamo."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid")
docker_image_url: str
storage_cache_dir: Optional[str | list[str]] = Field(default="/tmp", serialization_alias="storage_cache_dir")
dynamo: AIDynamoArgs
lmcache: LMCache = Field(default_factory=LMCache)
genai_perf: GenAIPerf = Field(default_factory=GenAIPerf)
workloads: str = "genai_perf.sh"
@field_validator("workloads", mode="before")
@classmethod
def validate_workloads(cls, v: str) -> str:
allowed_workloads = ["genai_perf.sh"]
values = [w.strip() for w in v.split(",")]
for workload in values:
if workload not in allowed_workloads:
raise ValueError(f"Invalid workload: {workload}. Available workloads: {allowed_workloads}")
return ",".join(values)
@property
def workloads_list(self) -> list[str]:
return [w.strip() for w in self.workloads.split(",")]
@property
def installables(self) -> list[Installable]:
return [
*self.lmcache.installables,
*self.genai_perf.installables,
]
[docs]
class AIDynamoTestDefinition(TestDefinition):
"""Test definition for AI Dynamo."""
model_config = ConfigDict(extra="forbid")
cmd_args: AIDynamoCmdArgs
_docker_image: Optional[DockerImage] = None
script: File = File(Path(__file__).parent.parent / "ai_dynamo/ai_dynamo.sh")
repo: GitRepo = GitRepo(
url="https://github.com/ai-dynamo/dynamo.git", commit="f7e468c7e8ff0d1426db987564e60572167e8464"
)
_hf_model: HFModel | None = None
constraints: Constraints = Constraints()
success_marker: str = "success-marker.txt"
failure_marker: str = "failure-marker.txt"
[docs]
@model_validator(mode="after")
def workload_scripts(self) -> "AIDynamoTestDefinition":
"""Populate prefill/decode args."""
workload_map = self.get_workload_map()
for workload in self.cmd_args.workloads_list:
if workload not in workload_map:
raise ValueError(f"Invalid workload: {workload}. Available workloads: {list(workload_map.keys())}")
return self
[docs]
def get_workload_map(self) -> dict[str, Workload]:
"""Get a map of workload scripts to workload objects."""
return {
self.cmd_args.genai_perf.script.src.name: self.cmd_args.genai_perf,
}
@property
def docker_image(self) -> DockerImage:
if not self._docker_image:
self._docker_image = DockerImage(url=self.cmd_args.docker_image_url)
return self._docker_image
@property
def hf_model(self) -> HFModel:
if not self._hf_model:
logging.info(f"Creating HFModel for: {self.cmd_args.dynamo.model}")
self._hf_model = HFModel(model_name=self.cmd_args.dynamo.model)
return self._hf_model
@property
def installables(self) -> list[Installable]:
"""Get all installables for this test definition."""
return [
self.docker_image,
self.repo,
self.script,
self.hf_model,
*self.cmd_args.installables,
]
def was_run_successful(self, tr: TestRun) -> JobStatusResult:
output_path = tr.output_path
result = True
workload_map = self.get_workload_map()
failure_marker = output_path / self.failure_marker
success_marker = output_path / self.success_marker
if failure_marker.exists():
contents = failure_marker.read_text()
return JobStatusResult(False, error_message=f"Failure marker found:\n{contents}")
if not success_marker.exists():
return JobStatusResult(False, error_message=f"Success marker file not found: {success_marker.absolute()}")
for workload in self.cmd_args.workloads_list:
if workload not in workload_map:
logging.info(f"Workload {workload} not found in workload map")
result = False
continue
report_name = workload_map[workload].report_name
if report_name is None:
logging.warning(f"Workload {workload} has no report_name configured")
result = False
continue
workload_csv_file = output_path / report_name
if not workload_csv_file.exists():
logging.info(f"Result file ({workload_csv_file.absolute()}) not found for workload: {workload}")
result = False
else:
logging.info(f"Result file ({workload_csv_file.absolute()}) exists for {workload}")
return JobStatusResult(result)
def constraint_check(self, tr: TestRun, system: Optional[System]) -> bool:
prefill_worker = tr.test.cmd_args.dynamo.prefill_worker
decode_worker = tr.test.cmd_args.dynamo.decode_worker
prefill_tp = prefill_worker.args.tensor_parallel_size
prefill_pp = prefill_worker.args.pipeline_parallel_size
decode_tp = decode_worker.args.tensor_parallel_size
decode_pp = decode_worker.args.pipeline_parallel_size
if self.constraints.prefill_tp_le_decode_tp and prefill_tp > decode_tp:
logging.info("constraint_check failed for: prefill_tp_le_decode_tp")
return False
logging.info("constraint_check passed for: prefill_tp_le_decode_tp")
gpus_per_node = 0
slurm_system = cast(SlurmSystem, system)
if slurm_system and slurm_system.gpus_per_node:
gpus_per_node = slurm_system.gpus_per_node
if (
gpus_per_node > 0
and self.constraints.tp_times_pp_le_gpus_per_node
and (prefill_tp * prefill_pp > gpus_per_node or decode_tp * decode_pp > gpus_per_node)
):
logging.info("constraint_check failed for: tp_times_pp_le_gpus_per_node")
return False
logging.info("constraint_check passed for: tp_times_pp_le_gpus_per_node")
return True