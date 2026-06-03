networking/display/cloudai161/_modules/cloudai/workloads/ai_dynamo/ai_dynamo.html

# SPDX-FileCopyrightText: NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES # Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. # SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. import logging from pathlib import Path from typing import Literal , Optional , cast from pydantic import ( AliasChoices , BaseModel , ConfigDict , Field , field_validator , model_validator , ) from cloudai.core import ( DockerImage , File , GitRepo , HFModel , Installable , JobStatusResult , System , TestRun , ) from cloudai.models.workload import CmdArgs , TestDefinition from cloudai.systems.slurm import SlurmSystem class Args ( BaseModel ): """Arguments for custom workloads.""" model_config = ConfigDict ( extra = "allow" , populate_by_name = True ) class Workload ( BaseModel ): """Workload configuration.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" , populate_by_name = True ) name : str cmd : str script : File report_name : str = Field ( default_factory = lambda self : f " { self [ 'name' ] } _report.csv" , serialization_alias = "report-name" , validation_alias = AliasChoices ( "report-name" , "report_name" ), ) repo : Optional [ GitRepo ] = None args : Args = Field ( default_factory = Args ) extra_args : str | list [ str ] | None = Field ( default = None , serialization_alias = "extra-args" , validation_alias = AliasChoices ( "extra-args" , "extra_args" ), ) class WorkerBaseArgs ( Args ): """Base arguments for VLLM workers.""" model_config = ConfigDict ( extra = "allow" , populate_by_name = True ) # Used by VLLM backend. model : str | None = None # Used by SGLang/SGLang-DSR1 backends. model_path : str | None = Field ( default = None , serialization_alias = "model-path" ) served_model_name : str | None = Field ( default = None , serialization_alias = "served-model-name" ) gpu_memory_utilization : float | list [ float ] | None = Field ( default = None , serialization_alias = "gpu-memory-utilization" , validation_alias = AliasChoices ( "gpu-memory-utilization" , "gpu_memory_utilization" ), ) pipeline_parallel_size : int | list [ int ] = Field ( default = 1 , serialization_alias = "pipeline-parallel-size" , validation_alias = AliasChoices ( "pipeline-parallel-size" , "pipeline_parallel_size" ), ) tensor_parallel_size : int | list [ int ] = Field ( default = 1 , serialization_alias = "tensor-parallel-size" , validation_alias = AliasChoices ( "tensor-parallel-size" , "tensor_parallel_size" ), ) data_parallel_size : int | list [ int ] | None = Field ( default = None , serialization_alias = "data-parallel-size" , validation_alias = AliasChoices ( "data-parallel-size" , "data_parallel_size" ), ) class WorkerConfig ( BaseModel ): """Configuration for workers.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" , populate_by_name = True ) cmd : str worker_initialized_regex : str = Field ( validation_alias = AliasChoices ( "worker-initialized-regex" , "worker_initialized_regex" ), serialization_alias = "worker-initialized-regex" , ) multiple_workers_per_node : bool = Field ( default = False , validation_alias = AliasChoices ( "multiple-workers-per-node" , "multiple_workers_per_node" ), serialization_alias = "multiple-workers-per-node" , ) num_nodes : int | list [ int ] = Field ( default = 1 , serialization_alias = "num-nodes" , validation_alias = AliasChoices ( "num-nodes" , "num_nodes" ) ) nodes : str | None = Field ( default = None ) args : WorkerBaseArgs = Field ( default_factory = WorkerBaseArgs ) extra_args : str | list [ str ] | None = Field ( default = None , serialization_alias = "extra-args" , validation_alias = AliasChoices ( "extra-args" , "extra_args" ), ) class AIDynamoArgs ( BaseModel ): """Arguments for AI Dynamo setup.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" , populate_by_name = True ) model : str = "Qwen/Qwen3-0.6B" backend : Literal [ "vllm" , "sglang" , "sglang_dsr1" ] = "vllm" endpoint : str = Field ( default = "v1/chat/completions" ) connector : Optional [ str | list [ str ]] = None @field_validator ( "connector" , mode = "before" ) @classmethod def validate_connector ( cls , v : str | list [ str ] | None ) -> str | list [ str ] | None : if v is None : return v allowed_connectors = [ "kvbm" , "lmcache" , "nixl" , "none" ] # Connectors can be either a single string or a space-separated list. values = v if isinstance ( v , str ) else " " . join ( v ) values = [ c . strip () for c in values . split ( " " )] for connector in values : if connector not in allowed_connectors : raise ValueError ( f "Invalid connector: { connector } . Available connectors: { allowed_connectors } " ) return v workspace_path : str = Field ( default = "/workspace" , serialization_alias = "workspace-path" , validation_alias = AliasChoices ( "workspace-path" , "workspace_path" ), ) ingress_cmd : str = Field ( default = "python -m dynamo.frontend --router-mode kv" , serialization_alias = "ingress-cmd" , validation_alias = AliasChoices ( "ingress-cmd" , "ingress_cmd" ), ) node_setup_cmd : str = Field ( default = "/usr/local/ucx/bin/ucx_info -d |grep Transport | sort -u;" , serialization_alias = "node-setup-cmd" , validation_alias = AliasChoices ( "node-setup-cmd" , "node_setup_cmd" ), ) port : int = Field ( default = 8000 , description = "Dynamo frontend HTTP API port" , ) etcd_cmd : str = Field ( default = "etcd --log-level info --data-dir /tmp/etcd" , serialization_alias = "etcd-cmd" , validation_alias = AliasChoices ( "etcd-cmd" , "etcd_cmd" ), ) etcd_port : int = Field ( default = 2379 , serialization_alias = "etcd-port" , validation_alias = AliasChoices ( "etcd-port" , "etcd_port" ), ) nats_cmd : str = Field ( default = "nats-server -js" , serialization_alias = "nats-cmd" , validation_alias = AliasChoices ( "nats-cmd" , "nats_cmd" ), ) nats_port : int = Field ( default = 4222 , serialization_alias = "nats-port" , validation_alias = AliasChoices ( "nats-port" , "nats_port" ), ) decode_worker : WorkerConfig = WorkerConfig ( cmd = "python3 -m dynamo.vllm" , worker_initialized_regex = "VllmWorker.*has.been.initialized" , ) prefill_worker : WorkerConfig = WorkerConfig ( cmd = "python3 -m dynamo.vllm --is-prefill-worker" , worker_initialized_regex = "VllmWorker.*has.been.initialized" , ) @model_validator ( mode = "after" ) def populate_prefill_decode_args ( self ) -> "AIDynamoArgs" : """Populate prefill/decode args.""" if self . backend . lower () == "vllm" : self . prefill_worker . args . model = self . model self . decode_worker . args . model = self . model elif self . backend . lower () in [ "sglang" , "sglang_dsr1" ]: self . prefill_worker . args . model_path = self . model self . decode_worker . args . model_path = self . model self . prefill_worker . args . served_model_name = self . model self . decode_worker . args . served_model_name = self . model else : raise ValueError ( f "Invalid backend: { self . backend } " ) return self class LMCacheArgs ( BaseModel ): """Arguments for LMCache.""" model_config = ConfigDict ( extra = "allow" ) chunk_size : int = 256 local_cpu : bool = False nixl_buffer_size : int = 10737418240 nixl_buffer_device : str = "cuda" extra_config_enable_nixl_storage : bool = True extra_config_nixl_backend : str = "GDS_MT" extra_config_nixl_file_pool_size : int = 64 # LMCache controller configuration enable_controller : bool = True lmcache_instance_id : str = "lmcache_default_instance" controller_url : str = "localhost:9001" lmcache_worker_port : int = 8788 distributed_url : str = "localhost:8789" class LMCache ( BaseModel ): """LMCache configuration.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" ) controller_cmd : str = "lmcache_controller --host localhost --port 9000 --monitor-port 9001" repo : GitRepo = GitRepo ( url = "https://github.com/LMCache/LMCache.git" , commit = "ab8530993992db873869ba882320953582d94309" ) args : LMCacheArgs = Field ( default_factory = LMCacheArgs ) extra_args : str | list [ str ] | None = Field ( default = None , serialization_alias = "extra-args" , validation_alias = AliasChoices ( "extra-args" , "extra_args" ), ) @property def installables ( self ) -> list [ Installable ]: return [ self . repo ] class GenAIPerf ( Workload ): """Workload configuration for GenAI performance profiling.""" model_config = ConfigDict ( extra = "allow" ) name : str = "genai_perf" cmd : str = "genai-perf profile" script : File = File ( Path ( __file__ ) . parent . parent / "ai_dynamo/genai_perf.sh" ) @property def installables ( self ) -> list [ Installable ]: return [ self . script ] class Constraints ( BaseModel ): """Constraints for validation of AI Dynamo configurations when using DSE.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" ) prefill_tp_le_decode_tp : bool = True tp_times_pp_le_gpus_per_node : bool = True [docs] class AIDynamoCmdArgs ( CmdArgs ): """Arguments for AI Dynamo.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" ) docker_image_url : str storage_cache_dir : Optional [ str | list [ str ]] = Field ( default = "/tmp" , serialization_alias = "storage_cache_dir" ) dynamo : AIDynamoArgs lmcache : LMCache = Field ( default_factory = LMCache ) genai_perf : GenAIPerf = Field ( default_factory = GenAIPerf ) workloads : str = "genai_perf.sh" @field_validator ( "workloads" , mode = "before" ) @classmethod def validate_workloads ( cls , v : str ) -> str : allowed_workloads = [ "genai_perf.sh" ] values = [ w . strip () for w in v . split ( "," )] for workload in values : if workload not in allowed_workloads : raise ValueError ( f "Invalid workload: { workload } . Available workloads: { allowed_workloads } " ) return "," . join ( values ) @property def workloads_list ( self ) -> list [ str ]: return [ w . strip () for w in self . workloads . split ( "," )] @property def installables ( self ) -> list [ Installable ]: return [ * self . lmcache . installables , * self . genai_perf . installables , ] [docs] class AIDynamoTestDefinition ( TestDefinition ): """Test definition for AI Dynamo.""" model_config = ConfigDict ( extra = "forbid" ) cmd_args : AIDynamoCmdArgs _docker_image : Optional [ DockerImage ] = None script : File = File ( Path ( __file__ ) . parent . parent / "ai_dynamo/ai_dynamo.sh" ) repo : GitRepo = GitRepo ( url = "https://github.com/ai-dynamo/dynamo.git" , commit = "f7e468c7e8ff0d1426db987564e60572167e8464" ) _hf_model : HFModel | None = None constraints : Constraints = Constraints () success_marker : str = "success-marker.txt" failure_marker : str = "failure-marker.txt" [docs] @model_validator ( mode = "after" ) def workload_scripts ( self ) -> "AIDynamoTestDefinition" : """Populate prefill/decode args.""" workload_map = self . get_workload_map () for workload in self . cmd_args . workloads_list : if workload not in workload_map : raise ValueError ( f "Invalid workload: { workload } . Available workloads: { list ( workload_map . keys ()) } " ) return self [docs] def get_workload_map ( self ) -> dict [ str , Workload ]: """Get a map of workload scripts to workload objects.""" return { self . cmd_args . genai_perf . script . src . name : self . cmd_args . genai_perf , } @property def docker_image(self) -> DockerImage: if not self._docker_image: self._docker_image = DockerImage(url=self.cmd_args.docker_image_url) return self._docker_image @property def hf_model(self) -> HFModel: if not self._hf_model: logging.info(f"Creating HFModel for: {self.cmd_args.dynamo.model}") self._hf_model = HFModel(model_name=self.cmd_args.dynamo.model) return self._hf_model @property def installables(self) -> list[Installable]: """Get all installables for this test definition.""" return [ self.docker_image, self.repo, self.script, self.hf_model, *self.cmd_args.installables, ] def was_run_successful(self, tr: TestRun) -> JobStatusResult: output_path = tr.output_path result = True workload_map = self.get_workload_map() failure_marker = output_path / self.failure_marker success_marker = output_path / self.success_marker if failure_marker.exists(): contents = failure_marker.read_text() return JobStatusResult(False, error_message=f"Failure marker found:

{contents}") if not success_marker.exists(): return JobStatusResult(False, error_message=f"Success marker file not found: {success_marker.absolute()}") for workload in self.cmd_args.workloads_list: if workload not in workload_map: logging.info(f"Workload {workload} not found in workload map") result = False continue report_name = workload_map[workload].report_name if report_name is None: logging.warning(f"Workload {workload} has no report_name configured") result = False continue workload_csv_file = output_path / report_name if not workload_csv_file.exists(): logging.info(f"Result file ({workload_csv_file.absolute()}) not found for workload: {workload}") result = False else: logging.info(f"Result file ({workload_csv_file.absolute()}) exists for {workload}") return JobStatusResult(result) def constraint_check(self, tr: TestRun, system: Optional[System]) -> bool: prefill_worker = tr.test.cmd_args.dynamo.prefill_worker decode_worker = tr.test.cmd_args.dynamo.decode_worker prefill_tp = prefill_worker.args.tensor_parallel_size prefill_pp = prefill_worker.args.pipeline_parallel_size decode_tp = decode_worker.args.tensor_parallel_size decode_pp = decode_worker.args.pipeline_parallel_size if self.constraints.prefill_tp_le_decode_tp and prefill_tp > decode_tp: logging.info("constraint_check failed for: prefill_tp_le_decode_tp") return False logging.info("constraint_check passed for: prefill_tp_le_decode_tp") gpus_per_node = 0 slurm_system = cast(SlurmSystem, system) if slurm_system and slurm_system.gpus_per_node: gpus_per_node = slurm_system.gpus_per_node if ( gpus_per_node > 0 and self.constraints.tp_times_pp_le_gpus_per_node and (prefill_tp * prefill_pp > gpus_per_node or decode_tp * decode_pp > gpus_per_node) ): logging.info("constraint_check failed for: tp_times_pp_le_gpus_per_node") return False logging.info("constraint_check passed for: tp_times_pp_le_gpus_per_node") return True