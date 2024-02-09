Class Health
Defined in File health_checking.grpc.pb.h
Nested Types
-
class Health
-
Public Types
- typedef WithAsyncMethod_Check<WithAsyncMethod_Watch<Service>> AsyncService
- typedef WithCallbackMethod_Check<WithCallbackMethod_Watch<Service>> CallbackService
- typedef CallbackService ExperimentalCallbackService
- typedef WithStreamedUnaryMethod_Check<Service> StreamedUnaryService
- typedef WithSplitStreamingMethod_Watch<Service> SplitStreamedService
- typedef WithStreamedUnaryMethod_Check<WithSplitStreamingMethod_Watch<Service>> StreamedService
Public Static Functions
- static inline constexpr char const *service_full_name()
-
class Service : public grpc::Service
Subclassed by grpc::health::v1::HealthImpl
Public Functions
- Service()
- virtual ~Service()
- ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response)
- ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *writer)
-
class Stub : public grpc::health::v1::Health::StubInterface
-
Public Functions
- virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async *async() override
- class async : public grpc::health::v1::Health::StubInterface::async_interface
-
class StubInterface
Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub
Public Types
- typedef class async_interface experimental_async_interface
Public Functions
- inline virtual ~StubInterface()
- virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async_interface *async()
- inline class async_interface *experimental_async()
-
class async_interface
Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub::async
Public Functions
- inline virtual ~async_interface()
- virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ClientReadReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *reactor) = 0
-
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_Check()
- inline ~WithAsyncMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
- inline void RequestCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
-
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Watch : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_Watch()
- inline ~WithAsyncMethod_Watch() override
- inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override
- inline void RequestWatch(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerAsyncWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *writer, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
-
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithCallbackMethod_Check()
- inline void SetMessageAllocatorFor_Check(::grpc::MessageAllocator<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *allocator)
- inline ~WithCallbackMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *Check(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*)
-
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_Watch : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithCallbackMethod_Watch()
- inline ~WithCallbackMethod_Watch() override
- inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override
- inline ::grpc::ServerWriteReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *Watch(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*)
-
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithGenericMethod_Check()
- inline ~WithGenericMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
-
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_Watch : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithGenericMethod_Watch()
- inline ~WithGenericMethod_Watch() override
- inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override
-
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithRawCallbackMethod_Check()
- inline ~WithRawCallbackMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *Check(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
-
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_Watch : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithRawCallbackMethod_Watch()
- inline ~WithRawCallbackMethod_Watch() override
- inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override
- inline ::grpc::ServerWriteReactor<::grpc::ByteBuffer> *Watch(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*)
-
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithRawMethod_Check()
- inline ~WithRawMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
- inline void RequestCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
-
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_Watch : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithRawMethod_Watch()
- inline ~WithRawMethod_Watch() override
- inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override
- inline void RequestWatch(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncWriter<::grpc::ByteBuffer> *writer, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
-
template<class BaseClass>
class WithSplitStreamingMethod_Watch : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithSplitStreamingMethod_Watch()
- inline ~WithSplitStreamingMethod_Watch() override
- inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedWatch(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerSplitStreamer<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *server_split_streamer) = 0
-
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithStreamedUnaryMethod_Check()
- inline ~WithStreamedUnaryMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *server_unary_streamer) = 0