Class Health::Stub
Defined in File health_checking.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class Health.
Nested Types
Base Type
public grpc::health::v1::Health::StubInterface(Class Health::StubInterface)
-
class Stub : public grpc::health::v1::Health::StubInterface
-
Public Functions
- virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async *async() override
- class async : public grpc::health::v1::Health::StubInterface::async_interface