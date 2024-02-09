Template Class Health::WithAsyncMethod_Check
Defined in File health_checking.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class Health.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Check : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_Check()
- inline ~WithAsyncMethod_Check() override
- inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
- inline void RequestCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)