Class HealthCheckResponse
Defined in File health_checking.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class HealthCheckResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kStatusFieldNumber
- typedef HealthCheckResponse_ServingStatus ServingStatus
Public Functions
- inline HealthCheckResponse()
- ~HealthCheckResponse() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- HealthCheckResponse(const HealthCheckResponse &from)
- inline HealthCheckResponse(HealthCheckResponse &&from) noexcept
- inline HealthCheckResponse &operator=(const HealthCheckResponse &from)
- inline HealthCheckResponse &operator=(HealthCheckResponse &&from) noexcept
- inline void Swap(HealthCheckResponse *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(HealthCheckResponse *other)
- inline HealthCheckResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const HealthCheckResponse &from)
- inline void MergeFrom(const HealthCheckResponse &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline void clear_status()
- inline ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus status() const
- inline void set_status(::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus value)
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const HealthCheckResponse &default_instance()
- static inline const HealthCheckResponse *internal_default_instance()
- static inline bool ServingStatus_IsValid(int value)
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::EnumDescriptor *ServingStatus_descriptor()
-
template<typename T>
static inline const std::string &ServingStatus_Name(T enum_t_value)
- static inline bool ServingStatus_Parse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::ConstStringParam name, ServingStatus *value)
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, HealthCheckResponse::MergeImpl}
- static constexpr ServingStatus UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_UNKNOWN
- static constexpr ServingStatus SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVING
- static constexpr ServingStatus NOT_SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_NOT_SERVING
- static constexpr ServingStatus SERVICE_UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVICE_UNKNOWN
- static constexpr ServingStatus ServingStatus_MIN = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MIN
- static constexpr ServingStatus ServingStatus_MAX = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MAX
- static constexpr int ServingStatus_ARRAYSIZE = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_ARRAYSIZE
Protected Functions
- explicit HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_health_5fchecking_2eproto
- inline friend void swap(HealthCheckResponse &a, HealthCheckResponse &b)
- class _Internal
