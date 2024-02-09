Class AppWorker
Defined in File app_worker.hpp
-
class AppWorker
-
Public Types
-
enum class WorkerMessageCode
Values:
- enumerator kExecuteFragments
- enumerator kNotifyWorkerExecutionFinished
- enumerator kTerminateWorker
Public Functions
- explicit AppWorker(Application *app)
- virtual ~AppWorker()
- CLIOptions *options()
- std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments()
- service::AppWorkerServer *server(std::unique_ptr<service::AppWorkerServer> &&server)
- service::AppWorkerServer *server()
- bool terminate_scheduled_fragments()
- void submit_message(WorkerMessage &&message)
- void process_message_queue()
Friends
- friend class service::AppWorkerServer
-
struct WorkerMessage
-
Public Members
- WorkerMessageCode code
- std::any data
