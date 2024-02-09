NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Class BooleanCondition

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class BooleanCondition : public holoscan::gxf::GXFCondition

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline BooleanCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)

inline explicit BooleanCondition(bool enable_tick = true)

BooleanCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm *term)

inline virtual const char *gxf_typename() const override

void enable_tick()

void disable_tick()

bool check_tick_enabled()

virtual void setup(ComponentSpec &spec) override

Define the condition specification.

Parameters

spec – The reference to the component specification.

