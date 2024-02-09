Class FragmentAllocationStrategy
Defined in File fragment_scheduler.hpp
Derived Type
public holoscan::GreedyFragmentAllocationStrategy(Class GreedyFragmentAllocationStrategy)
class FragmentAllocationStrategy
Subclassed by holoscan::GreedyFragmentAllocationStrategy
Public Functions
- virtual ~FragmentAllocationStrategy() = default
void add_resource_requirement(const SystemResourceRequirement &resource_requirement)
Add resource requirement for a fragment.
- Parameters
resource_requirement – The resource requirement for a fragment.
void add_resource_requirement(SystemResourceRequirement &&resource_requirement)
Add resource requirement for a fragment.
- Parameters
resource_requirement – The resource requirement for a fragment.
void add_available_resource(const AvailableSystemResource &available_resource)
Add app worker resource.
- Parameters
available_resource – The available resource for an app worker.
-
void add_available_resource(AvailableSystemResource &&available_resource)
Add app worker resource.
- Parameters
available_resource – The available resource for an app worker.
- virtual void on_add_resource_requirement(const SystemResourceRequirement &resource_requirement) = 0
- virtual void on_add_available_resource(const AvailableSystemResource &available_resource) = 0
- virtual holoscan::expected<std::unordered_map<std::string, std::string>, std::string> schedule() = 0
Protected Attributes
- std::unordered_map<std::string, SystemResourceRequirement> resource_requirements_
System resource requirement for a fragment (fragment name, resource requirement)
- std::unordered_map<std::string, AvailableSystemResource> available_resources_
Available system resources (app worker name as server ip/port, available resource)