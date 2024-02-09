Class GXFCondition
Defined in File gxf_condition.hpp
Base Types
public holoscan::Condition(Class Condition)
public holoscan::gxf::GXFComponent(Class GXFComponent)
Derived Types
public holoscan::AsynchronousCondition(Class AsynchronousCondition)
public holoscan::BooleanCondition(Class BooleanCondition)
public holoscan::CountCondition(Class CountCondition)
public holoscan::DownstreamMessageAffordableCondition(Class DownstreamMessageAffordableCondition)
public holoscan::MessageAvailableCondition(Class MessageAvailableCondition)
public holoscan::PeriodicCondition(Class PeriodicCondition)
class GXFCondition : public holoscan::Condition, public holoscan::gxf::GXFComponent
Subclassed by holoscan::AsynchronousCondition, holoscan::BooleanCondition, holoscan::CountCondition, holoscan::DownstreamMessageAffordableCondition, holoscan::MessageAvailableCondition, holoscan::PeriodicCondition
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline GXFCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
- GXFCondition() = default
- GXFCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::SchedulingTerm *term)
- virtual void initialize() override
Initialize the component.
This method is called only once when the component is created for the first time, and use of light-weight initialization.
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>