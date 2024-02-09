NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Class AppDriverService::Service

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppDriverService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public grpc::Service

Derived Type

Class Documentation

class Service : public grpc::Service

Subclassed by holoscan::service::AppDriverServiceImpl

Public Functions

Service()

virtual ~Service()

::grpc::Status AllocateFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response)

::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response)
