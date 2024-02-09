Template Class AppDriverService::WithAsyncMethod_ReportWorkerExecutionFinished
Defined in File app_driver.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppDriverService.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_ReportWorkerExecutionFinished : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_ReportWorkerExecutionFinished()
- inline ~WithAsyncMethod_ReportWorkerExecutionFinished() override
- inline ::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest*, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse*) override
- inline void RequestReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)