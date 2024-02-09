Template Class AppDriverService::WithCallbackMethod_ReportWorkerExecutionFinished

NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppDriverService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_ReportWorkerExecutionFinished : public BaseClass

Public Functions

inline WithCallbackMethod_ReportWorkerExecutionFinished()

inline void SetMessageAllocatorFor_ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse> *allocator)

inline ~WithCallbackMethod_ReportWorkerExecutionFinished() override

inline ::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest*, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse*) override

inline ::grpc::ServerUnaryReactor *ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest*, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse*)
