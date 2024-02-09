Template Class AppDriverService::WithStreamedUnaryMethod_ReportWorkerExecutionFinished

NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppDriverService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_ReportWorkerExecutionFinished : public BaseClass

Public Functions

inline WithStreamedUnaryMethod_ReportWorkerExecutionFinished()

inline ~WithStreamedUnaryMethod_ReportWorkerExecutionFinished() override

inline ::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest*, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse*) override

virtual ::grpc::Status StreamedReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse> *server_unary_streamer) = 0
