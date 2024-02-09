Class AppDriverServiceImpl
Defined in File service_impl.hpp
Base Type
public holoscan::service::AppDriverService::Service(Class AppDriverService::Service)
-
class AppDriverServiceImpl : public holoscan::service::AppDriverService::Service
-
Public Functions
- explicit AppDriverServiceImpl(holoscan::AppDriver *app_driver)
- grpc::Status AllocateFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response) override
- grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response) override