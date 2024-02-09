NVIDIA Holoscan SDK v0.6
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.6  Class AppDriverServiceImpl

Class AppDriverServiceImpl

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class AppDriverServiceImpl : public holoscan::service::AppDriverService::Service

Public Functions

explicit AppDriverServiceImpl(holoscan::AppDriver *app_driver)

grpc::Status AllocateFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response) override

grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response) override
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 9, 2024
content here