Class AppWorkerService
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
Nested Types
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker
class AppWorkerService
Public Types
- typedef WithAsyncMethod_GetAvailablePorts<WithAsyncMethod_ExecuteFragments<WithAsyncMethod_TerminateWorker<Service>>> AsyncService
- typedef WithCallbackMethod_GetAvailablePorts<WithCallbackMethod_ExecuteFragments<WithCallbackMethod_TerminateWorker<Service>>> CallbackService
- typedef CallbackService ExperimentalCallbackService
- typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service>>> StreamedUnaryService
- typedef Service SplitStreamedService
- typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service>>> StreamedService
Public Static Functions
- static inline constexpr char const *service_full_name()
class Service : public grpc::Service
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerServiceImpl
Public Functions
- Service()
- virtual ~Service()
- ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)
- ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)
- ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response)
class Stub : public holoscan::service::AppWorkerService::StubInterface
Public Functions
- virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async *async() override
- class async : public holoscan::service::AppWorkerService::StubInterface::async_interface
class StubInterface
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub
Public Types
- typedef class async_interface experimental_async_interface
Public Functions
- inline virtual ~StubInterface()
- virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async_interface *async()
- inline class async_interface *experimental_async()
class async_interface
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub::async
Public Functions
- inline virtual ~async_interface()
- virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_ExecuteFragments()
- inline ~WithAsyncMethod_ExecuteFragments() override
- inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
- inline void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_GetAvailablePorts()
- inline ~WithAsyncMethod_GetAvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- inline void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
- inline WithAsyncMethod_TerminateWorker()
- inline ~WithAsyncMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- inline void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
- inline WithCallbackMethod_ExecuteFragments()
- inline void SetMessageAllocatorFor_ExecuteFragments(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse> *allocator)
- inline ~WithCallbackMethod_ExecuteFragments() override
- inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *ExecuteFragments(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
- inline WithCallbackMethod_GetAvailablePorts()
- inline void SetMessageAllocatorFor_GetAvailablePorts(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *allocator)
- inline ~WithCallbackMethod_GetAvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *GetAvailablePorts(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
- inline WithCallbackMethod_TerminateWorker()
- inline void SetMessageAllocatorFor_TerminateWorker(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *allocator)
- inline ~WithCallbackMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *TerminateWorker(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*)
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
- inline WithGenericMethod_ExecuteFragments()
- inline ~WithGenericMethod_ExecuteFragments() override
- inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
- inline WithGenericMethod_GetAvailablePorts()
- inline ~WithGenericMethod_GetAvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
- inline WithGenericMethod_TerminateWorker()
- inline ~WithGenericMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
- inline WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments()
- inline ~WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments() override
- inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *ExecuteFragments(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
- inline WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts()
- inline ~WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *GetAvailablePorts(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
- inline WithRawCallbackMethod_TerminateWorker()
- inline ~WithRawCallbackMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *TerminateWorker(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
- inline WithRawMethod_ExecuteFragments()
- inline ~WithRawMethod_ExecuteFragments() override
- inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
- inline void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
- inline WithRawMethod_GetAvailablePorts()
- inline ~WithRawMethod_GetAvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- inline void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
- inline WithRawMethod_TerminateWorker()
- inline ~WithRawMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- inline void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
- inline WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments()
- inline ~WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments() override
- inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse> *server_unary_streamer) = 0
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
- inline WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts()
- inline ~WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *server_unary_streamer) = 0
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
- inline WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker()
- inline ~WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *server_unary_streamer) = 0