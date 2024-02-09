Class AppWorkerService::Service

NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public grpc::Service

Derived Type

Class Documentation

class Service : public grpc::Service

Subclassed by holoscan::service::AppWorkerServiceImpl

Public Functions

Service()

virtual ~Service()

::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)

::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)

::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response)
