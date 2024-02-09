NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Class AppWorkerService::Stub

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService.

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class Stub : public holoscan::service::AppWorkerService::StubInterface

Public Functions

Stub(const std::shared_ptr<::grpc::ChannelInterface> &channel, const ::grpc::StubOptions &options = ::grpc::StubOptions())

virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) override

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline virtual class async *async() override

class async : public holoscan::service::AppWorkerService::StubInterface::async_interface
