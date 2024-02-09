Class AppWorkerService::StubInterface
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Nested Types
Derived Type
public holoscan::service::AppWorkerService::Stub(Class AppWorkerService::Stub)
-
class StubInterface
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub
Public Types
- typedef class async_interface experimental_async_interface
Public Functions
- inline virtual ~StubInterface()
- virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async_interface *async()
- inline class async_interface *experimental_async()
-
class async_interface
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub::async
Public Functions
- inline virtual ~async_interface()
- virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0