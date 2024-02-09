Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_TerminateWorker
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithCallbackMethod_TerminateWorker()
- inline void SetMessageAllocatorFor_TerminateWorker(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *allocator)
- inline ~WithCallbackMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- inline ::grpc::ServerUnaryReactor *TerminateWorker(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*)