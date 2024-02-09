NVIDIA Holoscan SDK v0.6
NVIDIA Holoscan SDK v0.6  Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_ExecuteFragments

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_ExecuteFragments : public BaseClass

Public Functions

inline WithGenericMethod_ExecuteFragments()

inline ~WithGenericMethod_ExecuteFragments() override

inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
