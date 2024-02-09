Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker()
- inline ~WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() override
- inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *server_unary_streamer) = 0