NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Class AppWorkerServiceImpl

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class AppWorkerServiceImpl : public holoscan::service::AppWorkerService::Service

Public Functions

explicit AppWorkerServiceImpl(holoscan::AppWorker *app_worker)

grpc::Status GetAvailablePorts(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override

grpc::Status ExecuteFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override

grpc::Status TerminateWorker(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) override
