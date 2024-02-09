NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Class AvailablePortsResponse

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class AvailablePortsResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kUnusedPortsFieldNumber

Public Functions

inline AvailablePortsResponse()

~AvailablePortsResponse() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR AvailablePortsResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

AvailablePortsResponse(const AvailablePortsResponse &from)

inline AvailablePortsResponse(AvailablePortsResponse &&from) noexcept

inline AvailablePortsResponse &operator=(const AvailablePortsResponse &from)

inline AvailablePortsResponse &operator=(AvailablePortsResponse &&from) noexcept

inline void Swap(AvailablePortsResponse *other)

inline void UnsafeArenaSwap(AvailablePortsResponse *other)

inline AvailablePortsResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const AvailablePortsResponse &from)

inline void MergeFrom(const AvailablePortsResponse &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline int unused_ports_size() const

inline void clear_unused_ports()

inline uint32_t unused_ports(int index) const

inline void set_unused_ports(int index, uint32_t value)

inline void add_unused_ports(uint32_t value)

inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedField<uint32_t> &unused_ports() const

inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedField<uint32_t> *mutable_unused_ports()

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const AvailablePortsResponse &default_instance()

static inline const AvailablePortsResponse *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 1

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, AvailablePortsResponse::MergeImpl}

Protected Functions

explicit AvailablePortsResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
inline friend void swap(AvailablePortsResponse &a, AvailablePortsResponse &b)

class _Internal
