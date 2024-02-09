Class ConnectionItem
Defined in File connection_item.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
class ConnectionItem : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
Public Types
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kArgsFieldNumber
- enumerator kNameFieldNumber
- enumerator kIoTypeFieldNumber
- enumerator kConnectorTypeFieldNumber
Public Functions
- inline ConnectionItem()
- ~ConnectionItem() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectionItem(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- ConnectionItem(const ConnectionItem &from)
- inline ConnectionItem(ConnectionItem &&from) noexcept
- inline ConnectionItem &operator=(const ConnectionItem &from)
- inline ConnectionItem &operator=(ConnectionItem &&from) noexcept
- inline void Swap(ConnectionItem *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(ConnectionItem *other)
- inline ConnectionItem *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const ConnectionItem &from)
- inline void MergeFrom(const ConnectionItem &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline int args_size() const
- inline void clear_args()
- inline ::holoscan::service::ConnectorArg *mutable_args(int index)
- inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectorArg> *mutable_args()
- inline const ::holoscan::service::ConnectorArg &args(int index) const
- inline ::holoscan::service::ConnectorArg *add_args()
- inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectorArg> &args() const
- inline void clear_name()
- inline const std::string &name() const
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_name(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
- inline std::string *mutable_name()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_name ()
- inline void set_allocated_name(std::string *name)
- inline void clear_io_type()
- inline ::holoscan::service::IOType io_type() const
- inline void set_io_type(::holoscan::service::IOType value)
- inline void clear_connector_type()
- inline ::holoscan::service::ConnectorType connector_type() const
- inline void set_connector_type(::holoscan::service::ConnectorType value)
- template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_name (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const ConnectionItem &default_instance()
- static inline const ConnectionItem *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectionItem::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit ConnectionItem(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
- inline friend void swap(ConnectionItem &a, ConnectionItem &b)
- class _Internal
- enum [anonymous]