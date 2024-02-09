NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class ConnectionItem : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kArgsFieldNumber

enumerator kNameFieldNumber

enumerator kIoTypeFieldNumber

enumerator kConnectorTypeFieldNumber

Public Functions

inline ConnectionItem()

~ConnectionItem() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectionItem(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

ConnectionItem(const ConnectionItem &from)

inline ConnectionItem(ConnectionItem &&from) noexcept

inline ConnectionItem &operator=(const ConnectionItem &from)

inline ConnectionItem &operator=(ConnectionItem &&from) noexcept

inline void Swap(ConnectionItem *other)

inline void UnsafeArenaSwap(ConnectionItem *other)

inline ConnectionItem *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const ConnectionItem &from)

inline void MergeFrom(const ConnectionItem &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline int args_size() const

inline void clear_args()

inline ::holoscan::service::ConnectorArg *mutable_args(int index)

inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectorArg> *mutable_args()

inline const ::holoscan::service::ConnectorArg &args(int index) const

inline ::holoscan::service::ConnectorArg *add_args()

inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectorArg> &args() const

inline void clear_name()

inline const std::string &name() const

template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_name(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

inline std::string *mutable_name()

inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_name ()

inline void set_allocated_name(std::string *name)

inline void clear_io_type()

inline ::holoscan::service::IOType io_type() const

inline void set_io_type(::holoscan::service::IOType value)

inline void clear_connector_type()

inline ::holoscan::service::ConnectorType connector_type() const

inline void set_connector_type(::holoscan::service::ConnectorType value)

template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_name (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const ConnectionItem &default_instance()

static inline const ConnectionItem *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 1

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectionItem::MergeImpl}

Protected Functions

explicit ConnectionItem(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
inline friend void swap(ConnectionItem &a, ConnectionItem &b)

class _Internal
