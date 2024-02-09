Class ConnectionItemList
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
class ConnectionItemList : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
Public Types
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kConnectionsFieldNumber
Public Functions
- inline ConnectionItemList()
- ~ConnectionItemList() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectionItemList(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- ConnectionItemList(const ConnectionItemList &from)
- inline ConnectionItemList(ConnectionItemList &&from) noexcept
- inline ConnectionItemList &operator=(const ConnectionItemList &from)
- inline ConnectionItemList &operator=(ConnectionItemList &&from) noexcept
- inline void Swap(ConnectionItemList *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(ConnectionItemList *other)
- inline ConnectionItemList *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const ConnectionItemList &from)
- inline void MergeFrom(const ConnectionItemList &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline int connections_size() const
- void clear_connections()
- inline ::holoscan::service::ConnectionItem *mutable_connections(int index)
- inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectionItem> *mutable_connections()
- inline const ::holoscan::service::ConnectionItem &connections(int index) const
- inline ::holoscan::service::ConnectionItem *add_connections()
- inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectionItem> &connections() const
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const ConnectionItemList &default_instance()
- static inline const ConnectionItemList *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 2
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectionItemList::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit ConnectionItemList(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
- inline friend void swap(ConnectionItemList &a, ConnectionItemList &b)
- class _Internal
- enum [anonymous]