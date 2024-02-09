NVIDIA Holoscan SDK v0.6
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.6  Class ConnectorArg

Class ConnectorArg

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class ConnectorArg : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum ValueCase

Values:

enumerator kStrValue

enumerator kIntValue

enumerator kDoubleValue

enumerator VALUE_NOT_SET

enum [anonymous]

Values:

enumerator kKeyFieldNumber

enumerator kStrValueFieldNumber

enumerator kIntValueFieldNumber

enumerator kDoubleValueFieldNumber

Public Functions

inline ConnectorArg()

~ConnectorArg() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

ConnectorArg(const ConnectorArg &from)

inline ConnectorArg(ConnectorArg &&from) noexcept

inline ConnectorArg &operator=(const ConnectorArg &from)

inline ConnectorArg &operator=(ConnectorArg &&from) noexcept

inline void Swap(ConnectorArg *other)

inline void UnsafeArenaSwap(ConnectorArg *other)

inline ConnectorArg *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const ConnectorArg &from)

inline void MergeFrom(const ConnectorArg &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline void clear_key()

inline const std::string &key() const

template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_key(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

inline std::string *mutable_key()

inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_key ()

inline void set_allocated_key(std::string *key)

inline bool has_str_value() const

inline void clear_str_value()

inline const std::string &str_value() const

template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
inline void set_str_value(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

inline std::string *mutable_str_value()

inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_str_value ()

inline void set_allocated_str_value(std::string *str_value)

inline bool has_int_value() const

inline void clear_int_value()

inline int32_t int_value() const

inline void set_int_value(int32_t value)

inline bool has_double_value() const

inline void clear_double_value()

inline double double_value() const

inline void set_double_value(double value)

void clear_value()

inline ValueCase value_case() const

template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_key (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const ConnectorArg &default_instance()

static inline const ConnectorArg *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 0

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectorArg::MergeImpl}

Protected Functions

explicit ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
inline friend void swap(ConnectorArg &a, ConnectorArg &b)

class _Internal
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 9, 2024
content here