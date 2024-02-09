Class FragmentExecutionRequest
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class FragmentExecutionRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kFragmentConnectionsMapFieldNumber
Public Functions
- inline FragmentExecutionRequest()
- ~FragmentExecutionRequest() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentExecutionRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- FragmentExecutionRequest(const FragmentExecutionRequest &from)
- inline FragmentExecutionRequest(FragmentExecutionRequest &&from) noexcept
- inline FragmentExecutionRequest &operator=(const FragmentExecutionRequest &from)
- inline FragmentExecutionRequest &operator=(FragmentExecutionRequest &&from) noexcept
- inline void Swap(FragmentExecutionRequest *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(FragmentExecutionRequest *other)
- inline FragmentExecutionRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const FragmentExecutionRequest &from)
- inline void MergeFrom(const FragmentExecutionRequest &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline int fragment_connections_map_size() const
- inline void clear_fragment_connections_map()
- inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Map<std::string, ::holoscan::service::ConnectionItemList> &fragment_connections_map() const
- inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Map<std::string, ::holoscan::service::ConnectionItemList> *mutable_fragment_connections_map()
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const FragmentExecutionRequest &default_instance()
- static inline const FragmentExecutionRequest *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 4
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, FragmentExecutionRequest::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit FragmentExecutionRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
- inline friend void swap(FragmentExecutionRequest &a, FragmentExecutionRequest &b)
- class _Internal
- enum [anonymous]