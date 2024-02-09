Class FragmentExecutionResponse
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class FragmentExecutionResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kResultFieldNumber
Public Functions
- inline FragmentExecutionResponse()
- ~FragmentExecutionResponse() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentExecutionResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- FragmentExecutionResponse(const FragmentExecutionResponse &from)
- inline FragmentExecutionResponse(FragmentExecutionResponse &&from) noexcept
- inline FragmentExecutionResponse &operator=(const FragmentExecutionResponse &from)
- inline FragmentExecutionResponse &operator=(FragmentExecutionResponse &&from) noexcept
- inline void Swap(FragmentExecutionResponse *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(FragmentExecutionResponse *other)
- inline FragmentExecutionResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const FragmentExecutionResponse &from)
- inline void MergeFrom(const FragmentExecutionResponse &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline bool has_result() const
- void clear_result()
- inline const ::holoscan::service::Result &result() const
- inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::Result *release_result()
- inline ::holoscan::service::Result *mutable_result()
- inline void set_allocated_result(::holoscan::service::Result *result)
- inline void unsafe_arena_set_allocated_result(::holoscan::service::Result *result)
- inline ::holoscan::service::Result *unsafe_arena_release_result()
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const FragmentExecutionResponse &default_instance()
- static inline const FragmentExecutionResponse *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 5
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, FragmentExecutionResponse::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit FragmentExecutionResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
- inline friend void swap(FragmentExecutionResponse &a, FragmentExecutionResponse &b)
-
class _Internal
-
Public Static Functions
- static const ::holoscan::service::Result &result(const FragmentExecutionResponse *msg)
- enum [anonymous]