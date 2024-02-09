Class Result
Defined in File result.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
class Result : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
Public Types
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kMessageFieldNumber
- enumerator kCodeFieldNumber
Public Functions
- inline Result()
- ~Result() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR Result(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- Result(const Result &from)
- inline Result(Result &&from) noexcept
- inline void Swap(Result *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(Result *other)
- inline Result *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const Result &from)
- inline void MergeFrom(const Result &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline void clear_message()
- inline const std::string &message() const
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_message(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
- inline std::string *mutable_message()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_message ()
- inline void set_allocated_message(std::string *message)
- inline void clear_code()
- inline ::holoscan::service::ErrorCode code() const
- inline void set_code(::holoscan::service::ErrorCode value)
- template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_message (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const Result &default_instance()
- static inline const Result *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 0
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, Result::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit Result(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_result_2eproto
- class _Internal
- enum [anonymous]