Class WorkerExecutionFinishedRequest

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class WorkerExecutionFinishedRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kWorkerPortFieldNumber

enumerator kStatusFieldNumber

Public Functions

inline WorkerExecutionFinishedRequest()

~WorkerExecutionFinishedRequest() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

WorkerExecutionFinishedRequest(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)

inline WorkerExecutionFinishedRequest(WorkerExecutionFinishedRequest &&from) noexcept

inline WorkerExecutionFinishedRequest &operator=(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)

inline WorkerExecutionFinishedRequest &operator=(WorkerExecutionFinishedRequest &&from) noexcept

inline void Swap(WorkerExecutionFinishedRequest *other)

inline void UnsafeArenaSwap(WorkerExecutionFinishedRequest *other)

inline WorkerExecutionFinishedRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)

inline void MergeFrom(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline void clear_worker_port()

inline const std::string &worker_port() const

template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_worker_port(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

inline std::string *mutable_worker_port()

inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_worker_port ()

inline void set_allocated_worker_port(std::string *worker_port)

inline bool has_status() const

void clear_status()

inline const ::holoscan::service::Result &status() const

inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::Result *release_status()

inline ::holoscan::service::Result *mutable_status()

inline void set_allocated_status(::holoscan::service::Result *status)

inline void unsafe_arena_set_allocated_status(::holoscan::service::Result *status)

inline ::holoscan::service::Result *unsafe_arena_release_status()

template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_worker_port (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const WorkerExecutionFinishedRequest &default_instance()

static inline const WorkerExecutionFinishedRequest *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 2

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, WorkerExecutionFinishedRequest::MergeImpl}

Protected Functions

explicit WorkerExecutionFinishedRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_app_5fdriver_2eproto
inline friend void swap(WorkerExecutionFinishedRequest &a, WorkerExecutionFinishedRequest &b)

class _Internal

Public Static Functions

static const ::holoscan::service::Result &status(const WorkerExecutionFinishedRequest *msg)
