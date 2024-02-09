Class WorkerExecutionFinishedRequest
Defined in File app_driver.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class WorkerExecutionFinishedRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kWorkerPortFieldNumber
- enumerator kStatusFieldNumber
Public Functions
- inline WorkerExecutionFinishedRequest()
- ~WorkerExecutionFinishedRequest() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- WorkerExecutionFinishedRequest(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
- inline WorkerExecutionFinishedRequest(WorkerExecutionFinishedRequest &&from) noexcept
- inline WorkerExecutionFinishedRequest &operator=(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
- inline WorkerExecutionFinishedRequest &operator=(WorkerExecutionFinishedRequest &&from) noexcept
- inline void Swap(WorkerExecutionFinishedRequest *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(WorkerExecutionFinishedRequest *other)
- inline WorkerExecutionFinishedRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
- inline void MergeFrom(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline void clear_worker_port()
- inline const std::string &worker_port() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_worker_port(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
- inline std::string *mutable_worker_port()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_worker_port ()
- inline void set_allocated_worker_port(std::string *worker_port)
- inline bool has_status() const
- void clear_status()
- inline const ::holoscan::service::Result &status() const
- inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::Result *release_status()
- inline ::holoscan::service::Result *mutable_status()
- inline void set_allocated_status(::holoscan::service::Result *status)
- inline void unsafe_arena_set_allocated_status(::holoscan::service::Result *status)
- inline ::holoscan::service::Result *unsafe_arena_release_status()
- template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_worker_port (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const WorkerExecutionFinishedRequest &default_instance()
- static inline const WorkerExecutionFinishedRequest *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 2
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, WorkerExecutionFinishedRequest::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit WorkerExecutionFinishedRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fdriver_2eproto
- inline friend void swap(WorkerExecutionFinishedRequest &a, WorkerExecutionFinishedRequest &b)
-
class _Internal
-
Public Static Functions
- static const ::holoscan::service::Result &status(const WorkerExecutionFinishedRequest *msg)
- enum [anonymous]