Class WorkerExecutionFinishedResponse
Defined in File app_driver.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class WorkerExecutionFinishedResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kResultFieldNumber
Public Functions
- inline WorkerExecutionFinishedResponse()
- ~WorkerExecutionFinishedResponse() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- WorkerExecutionFinishedResponse(const WorkerExecutionFinishedResponse &from)
- inline WorkerExecutionFinishedResponse(WorkerExecutionFinishedResponse &&from) noexcept
- inline WorkerExecutionFinishedResponse &operator=(const WorkerExecutionFinishedResponse &from)
- inline WorkerExecutionFinishedResponse &operator=(WorkerExecutionFinishedResponse &&from) noexcept
- inline void Swap(WorkerExecutionFinishedResponse *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(WorkerExecutionFinishedResponse *other)
- inline WorkerExecutionFinishedResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const WorkerExecutionFinishedResponse &from)
- inline void MergeFrom(const WorkerExecutionFinishedResponse &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline bool has_result() const
- void clear_result()
- inline const ::holoscan::service::Result &result() const
- inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::Result *release_result()
- inline ::holoscan::service::Result *mutable_result()
- inline void set_allocated_result(::holoscan::service::Result *result)
- inline void unsafe_arena_set_allocated_result(::holoscan::service::Result *result)
- inline ::holoscan::service::Result *unsafe_arena_release_result()
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const WorkerExecutionFinishedResponse &default_instance()
- static inline const WorkerExecutionFinishedResponse *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 3
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, WorkerExecutionFinishedResponse::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit WorkerExecutionFinishedResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fdriver_2eproto
- inline friend void swap(WorkerExecutionFinishedResponse &a, WorkerExecutionFinishedResponse &b)
-
class _Internal
-
Public Static Functions
- static const ::holoscan::service::Result &result(const WorkerExecutionFinishedResponse *msg)
- enum [anonymous]