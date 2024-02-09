NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Template Struct remove_pointer< std::shared_ptr< T > >

Struct Documentation

template<typename T>
struct remove_pointer<std::shared_ptr<T>>

Public Types

using type = T
