NVIDIA Holoscan SDK v0.6
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.6  Struct AvailableSystemResource::Impl_

Struct AvailableSystemResource::Impl_

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class AvailableSystemResource.

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_

mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr cpu_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr gpu_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr memory_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr gpu_memory_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr shared_memory_
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 9, 2024
content here