Struct ConnectorArg::Impl_
Defined in File connection_item.pb.h
This struct is a nested type of Class ConnectorArg.
Nested Types
-
struct Impl_
-
Public Members
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr key_
- union holoscan::service::ConnectorArg::Impl_::ValueUnion value_
- mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
- uint32_t _oneof_case_[1]
-
union ValueUnion
-
Public Functions
- inline constexpr ValueUnion()
Public Members
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized _constinit_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr str_value_
- int32_t int_value_
- double double_value_