Struct ConnectorArg::Impl_

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class ConnectorArg.

Nested Types

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr key_

union holoscan::service::ConnectorArg::Impl_::ValueUnion value_

mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_

uint32_t _oneof_case_[1]

union ValueUnion

Public Functions

inline constexpr ValueUnion()

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized _constinit_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr str_value_

int32_t int_value_

double double_value_
