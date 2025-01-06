NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0  Class BooleanCondition

Class BooleanCondition

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class BooleanCondition : public holoscan::gxf::GXFCondition

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit BooleanCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
inline explicit BooleanCondition(bool enable_tick = true)
BooleanCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm *term)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
void enable_tick()
void disable_tick()
bool check_tick_enabled()
virtual void setup(ComponentSpec &spec) override

Define the condition specification.

Parameters

spec – The reference to the component specification.

nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm *get() const
Previous Class BlockMemoryPool
Next Class CLIParser
© Copyright 2022-2024, NVIDIA. Last updated on Jan 6, 2025
content here