NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0
Class CudaBufferAvailableCondition

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class CudaBufferAvailableCondition : public holoscan::gxf::GXFCondition

Condition based on data availability in a cuda buffer.

A component which specifies the availability of data at the receiver based on the cuda buffers present in incoming messages.

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit CudaBufferAvailableCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
CudaBufferAvailableCondition() = default
CudaBufferAvailableCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::CudaBufferAvailableSchedulingTerm *term)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
virtual void setup(ComponentSpec &spec) override

Define the condition specification.

Parameters

spec – The reference to the component specification.

inline void receiver(std::shared_ptr<gxf::GXFResource> receiver)
inline std::shared_ptr<gxf::GXFResource> receiver()
nvidia::gxf::CudaBufferAvailableSchedulingTerm *get() const
