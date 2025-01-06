NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0
Class CudaStreamPool

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class CudaStreamPool : public holoscan::Allocator

CUDA stream pool allocator.

An allocator that creates a pool of CUDA streams.

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit CudaStreamPool(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
CudaStreamPool() = default
inline CudaStreamPool(int32_t dev_id, uint32_t stream_flags, int32_t stream_priority, uint32_t reserved_size, uint32_t max_size)
CudaStreamPool(const std::string &name, nvidia::gxf::CudaStreamPool *component)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
virtual void setup(ComponentSpec &spec) override

Define the resource specification.

Parameters

spec – The reference to the component specification.

nvidia::gxf::CudaStreamPool *get() const
