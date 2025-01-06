Class Receiver
Defined in File receiver.hpp
Base Type
public holoscan::gxf::GXFResource(Class GXFResource)
Derived Types
public holoscan::DoubleBufferReceiver(Class DoubleBufferReceiver)
public holoscan::UcxReceiver(Class UcxReceiver)
class Receiver : public holoscan::gxf::GXFResource
Base receiver class.
Receivers are used by input ports to receive messages.
Public Functions
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit Receiver(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
Receiver() = default
Receiver(const std::string &name, nvidia::gxf::Receiver *component)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
nvidia::gxf::Receiver *get() const
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
