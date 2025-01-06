Class AppDriverServiceImpl
Defined in File service_impl.hpp
Base Type
public AppDriverService::Service
class AppDriverServiceImpl : public AppDriverService::Service
Public Functions
explicit AppDriverServiceImpl(holoscan::AppDriver *app_driver)
grpc::Status AllocateFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response) override
grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response) override
