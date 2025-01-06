NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0
class AppWorkerClient

Public Functions

AppWorkerClient(const std::string &worker_address, std::shared_ptr<grpc::Channel> channel)
const std::string &ip_address() const
std::vector<int32_t> available_ports(uint32_t number_of_ports, uint32_t min_port = kMinNetworkPort, uint32_t max_port = kMaxNetworkPort, const std::vector<uint32_t> &used_ports = {})
MultipleFragmentsPortMap fragment_port_info(const std::vector<std::string> &fragment_names)
bool fragment_execution(const std::vector<std::shared_ptr<Fragment>> &fragments, const std::unordered_map<std::shared_ptr<Fragment>, std::vector<std::shared_ptr<holoscan::ConnectionItem>>> &connection_map)
bool terminate_worker(AppWorkerTerminationCode code)
