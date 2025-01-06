Topics
NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v2.7.0
Struct CUuuid_st
Struct CUuuid_st
Defined in
File cuda_runtime_wrapper.h
Struct Documentation
struct
CUuuid_st
Public Members
char
bytes
[
16
]
