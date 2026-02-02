Function holoscan::viz::WaitForDisplayEvent
Defined in File holoviz.hpp
bool holoscan::viz::WaitForDisplayEvent(DisplayEventType display_event_type, uint64_t timeout_ns)
Block until either the display_event_type is signaled, or timeout_ns nanoseconds passes.
- Parameters
display_event_type – display event type
timeout_ns – timeout in nanoseconds
- Returns
true if the display_event_type is signaled, false if timeout_ns nanoseconds passes
