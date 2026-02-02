Template Function holoscan::interpolate(K, const SO3
&, const SO3 &)
Defined in File interpolation.hpp
-
template<typename K>
SO3<K> holoscan::interpolate(K p, const SO3<K> &a, const SO3<K> &b)
Interpolate between two 3D rotations using spherical linear interpolation (slerp).
- Template Parameters
K – Scalar type.
- Parameters
p – Interpolation parameter (0.0 returns a, 1.0 returns b).
a – First rotation.
b – Second rotation.
-
- Returns
Interpolated rotation using quaternion slerp.
