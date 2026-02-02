Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Typedef holoscan::ColVector

Typedef holoscan::ColVector

Typedef Documentation

template<typename K, int N>
using holoscan::ColVector = Eigen::Matrix<K, N, 1>

Generic column vector type alias.

Previous Typedef holoscan::base_type_t
Next Typedef holoscan::ColVectorX
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here