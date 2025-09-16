NVIDIA Holoscan SDK v3.6.0
Enum Key

Enum Documentation

enum class holoscan::viz::Key

Keys codes. Printable keys use the ASCII value, function keys are put in the 256+ range.

The key codes match the GLFW key codes https://www.glfw.org/docs/latest/group__keys.html.

Values:

enumerator SPACE
enumerator APOSTROPHE
enumerator COMMA
enumerator MINUS
enumerator PERIOD
enumerator SLASH
enumerator ZERO
enumerator ONE
enumerator TWO
enumerator THREE
enumerator FOUR
enumerator FIVE
enumerator SIX
enumerator SEVEN
enumerator EIGHT
enumerator NINE
enumerator SEMICOLON
enumerator EQUAL
enumerator A
enumerator B
enumerator C
enumerator D
enumerator E
enumerator F
enumerator G
enumerator H
enumerator I
enumerator J
enumerator K
enumerator L
enumerator M
enumerator N
enumerator O
enumerator P
enumerator Q
enumerator R
enumerator S
enumerator T
enumerator U
enumerator V
enumerator W
enumerator X
enumerator Y
enumerator Z
enumerator LEFT_BRACKET
enumerator BACKSLASH
enumerator RIGHT_BRACKET
enumerator GRAVE_ACCENT
enumerator ESCAPE
enumerator ENTER
enumerator TAB
enumerator BACKSPACE
enumerator INSERT
enumerator DELETE
enumerator RIGHT
enumerator LEFT
enumerator DOWN
enumerator UP
enumerator PAGE_UP
enumerator PAGE_DOWN
enumerator HOME
enumerator END
enumerator CAPS_LOCK
enumerator SCROLL_LOCK
enumerator NUM_LOCK
enumerator PRINT_SCREEN
enumerator PAUSE
enumerator F1
enumerator F2
enumerator F3
enumerator F4
enumerator F5
enumerator F6
enumerator F7
enumerator F8
enumerator F9
enumerator F10
enumerator F11
enumerator F12
enumerator F13
enumerator F14
enumerator F15
enumerator F16
enumerator F17
enumerator F18
enumerator F19
enumerator F20
enumerator F21
enumerator F22
enumerator F23
enumerator F24
enumerator F25
enumerator KP_0
enumerator KP_1
enumerator KP_2
enumerator KP_3
enumerator KP_4
enumerator KP_5
enumerator KP_6
enumerator KP_7
enumerator KP_8
enumerator KP_9
enumerator KP_DECIMAL
enumerator KP_DIVIDE
enumerator KP_MULTIPLY
enumerator KP_SUBTRACT
enumerator KP_ADD
enumerator KP_ENTER
enumerator KP_EQUAL
enumerator LEFT_SHIFT
enumerator LEFT_CONTROL
enumerator LEFT_ALT
enumerator LEFT_SUPER
enumerator RIGHT_SHIFT
enumerator RIGHT_CONTROL
enumerator RIGHT_ALT
enumerator RIGHT_SUPER
enumerator MENU
