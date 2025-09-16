NVIDIA Holoscan SDK v3.6.0
Enum FormatConversionType

Enum Documentation

enum class holoscan::ops::FormatConversionType

Values:

enumerator kUnknown
enumerator kNone
enumerator kUnsigned8ToFloat32
enumerator kFloat32ToUnsigned8
enumerator kRGB888ToRGBA8888
enumerator kRGBA8888ToRGB888
enumerator kRGBA8888ToFloat32
enumerator kRGB888ToYUV420
enumerator kYUV420ToRGBA8888
enumerator kYUV420ToRGB888
enumerator kNV12BT709HDTVToRGB888
enumerator kNV12BT709CSCToRGB888
enumerator kNV12BT601FullToRGB888
enumerator kYUYVToRGB888
