Function holoscan::static_handle_signal

Function Documentation

void holoscan::static_handle_signal(int signal)

The method to handle the specified signal.

Parameters

signal – The signal to handle.

