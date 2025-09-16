Deprecated List
- page deprecated
- Member holoscan::CudaStreamHandler::defineParams (OperatorSpec &spec, bool required=false)
since 1.0
- Member holoscan::CudaStreamHandler::fromMessage (gxf_context_t context, const nvidia::gxf::Expected< nvidia::gxf::Entity > &message)
since 1.0
- Member holoscan::CudaStreamHandler::fromMessages (gxf_context_t context, const std::vector< nvidia::gxf::Entity > &messages)
since 1.0
- Member holoscan::CudaStreamHandler::getCudaStream (gxf_context_t context)
since 1.0
- Member holoscan::CudaStreamHandler::getStreamHandle (gxf_context_t context)
since 1.0
- Member holoscan::CudaStreamHandler::toMessage (nvidia::gxf::Expected< nvidia::gxf::Entity > &message)
since 1.0
- Member holoscan::inference::DataBuffer::device_buffer
since 2.6, use
device_buffer_instead
- Member holoscan::inference::DataBuffer::host_buffer
since 2.6, use
host_buffer_instead
- Member holoscan::Operator::register_codec (const std::string &codec_name, bool overwrite=true)
Use holoscan::gxf::GXFExecutor::register_codec instead.