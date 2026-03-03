networking/display/cloudai150/_modules/cloudai/workloads/ai_dynamo/ai_dynamo.html

# SPDX-FileCopyrightText: NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES
# Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import logging
from pathlib import Path
from typing import Optional
from pydantic import AliasChoices, BaseModel, ConfigDict, Field
from cloudai.core import DockerImage, File, GitRepo, HFModel, Installable, JobStatusResult, TestRun
from cloudai.models.workload import CmdArgs, TestDefinition
from .report_generation_strategy import CSV_FILES_PATTERN, JSON_FILES_PATTERN
class WorkerBaseArgs(BaseModel):
"""Base arguments for VLLM workers."""
model_config = ConfigDict(extra="allow", populate_by_name=True)
num_nodes: int | list[int] = Field(
default=1, serialization_alias="num-nodes", validation_alias=AliasChoices("num-nodes", "num_nodes")
)
nodes: str | None = Field(default=None)
data_parallel_size: int | list[int] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="data-parallel-size",
validation_alias=AliasChoices("data-parallel-size", "data_parallel_size"),
)
gpu_memory_utilization: float | list[float] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="gpu-memory-utilization",
validation_alias=AliasChoices("gpu-memory-utilization", "gpu_memory_utilization"),
)
pipeline_parallel_size: int | list[int] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="pipeline-parallel-size",
validation_alias=AliasChoices("pipeline-parallel-size", "pipeline_parallel_size"),
)
tensor_parallel_size: int | list[int] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="tensor-parallel-size",
validation_alias=AliasChoices("tensor-parallel-size", "tensor_parallel_size"),
)
extra_args: str | list[str] | None = Field(
default=None,
serialization_alias="extra-args",
validation_alias=AliasChoices("extra-args", "extra_args"),
)
class PrefillWorkerArgs(WorkerBaseArgs):
"""Arguments for prefill worker."""
pass
class DecodeWorkerArgs(WorkerBaseArgs):
"""Arguments for decode worker."""
pass
class AIDynamoArgs(BaseModel):
"""Arguments for AI Dynamo setup."""
model_config = ConfigDict(extra="allow")
model: str = "Qwen/Qwen3-0.6B"
backend: str = "vllm"
workspace_path: str = Field(
default="/workspace",
serialization_alias="workspace-path",
validation_alias=AliasChoices("workspace-path", "workspace_path"),
)
decode_worker: DecodeWorkerArgs = Field(default_factory=DecodeWorkerArgs)
decode_cmd: str = Field(
default="python3 -m dynamo.vllm",
serialization_alias="decode-cmd",
validation_alias=AliasChoices("decode-cmd", "decode_cmd"),
)
prefill_worker: PrefillWorkerArgs | None = None
prefill_cmd: str = Field(
default="python3 -m dynamo.vllm",
serialization_alias="prefill-cmd",
validation_alias=AliasChoices("prefill-cmd", "prefill_cmd"),
)
class GenAIPerfArgs(BaseModel):
"""Arguments for GenAI performance profiling."""
model_config = ConfigDict(extra="allow")
extra_args: str | None = Field(
default=None,
serialization_alias="extra-args",
validation_alias=AliasChoices("extra-args", "extra_args"),
)
class AIDynamoCmdArgs(CmdArgs):
"""Arguments for AI Dynamo."""
docker_image_url: str
huggingface_home_container_path: Path = Path("/root/.cache/huggingface")
dynamo: AIDynamoArgs
genai_perf: GenAIPerfArgs
run_script: str = ""
class AIDynamoTestDefinition(TestDefinition):
"""Test definition for AI Dynamo."""
cmd_args: AIDynamoCmdArgs
_docker_image: Optional[DockerImage] = None
script: File = File(Path(__file__).parent.parent / "ai_dynamo/ai_dynamo.sh")
dynamo_repo: GitRepo = GitRepo(
url="https://github.com/ai-dynamo/dynamo.git", commit="f7e468c7e8ff0d1426db987564e60572167e8464"
)
_hf_model: HFModel | None = None
@property
def docker_image(self) -> DockerImage:
if not self._docker_image:
self._docker_image = DockerImage(url=self.cmd_args.docker_image_url)
return self._docker_image
@property
def hf_model(self) -> HFModel:
if not self._hf_model:
self._hf_model = HFModel(model_name=self.cmd_args.dynamo.model)
return self._hf_model
@property
def installables(self) -> list[Installable]:
return [self.docker_image, self.script, self.dynamo_repo, self.hf_model]
def was_run_successful(self, tr: TestRun) -> JobStatusResult:
output_path = tr.output_path
csv_files = list(output_path.rglob(CSV_FILES_PATTERN))
json_files = list(output_path.rglob(JSON_FILES_PATTERN))
logging.debug(f"Found CSV files in {output_path.absolute()}: {csv_files}, JSON files: {json_files}")
has_results = len(csv_files) > 0 and len(json_files) > 0
if not has_results:
return JobStatusResult(False, "No result files found in the output directory.")
return JobStatusResult(True)